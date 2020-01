Energiegenossenschaft steigt bei Schulprojekt ein

Bensheim.„Um ein derart engagiertes Klimaschutzprojekt wie das unsere umzusetzen, brauchen wir ebenso engagierte Partner, die uns auf Augenhöhe begegnen und nicht über uns hinweg sehen“, sagt Ferdaus Sadaat – Mitarbeiter der schulischen Arbeitsgruppe, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Scholl-Schule entwickelt. Aktuell sei es der Gruppe nun gelungen, die Energiegenossenschaft-Starkenburg als Umsetzungspartner zu gewinnen.

Eingeleitet hat diese Kooperation eine schulinterne Arbeitsgruppe, die aus den Schülern Madlena Hairapetowa, Laura Hartnagel, Ferdaus Sadaat und Sirat Amiri besteht. Hierzu traf man sich im Büro der Energiegenossenschaft in Heppenheim. Ziel des Treffens war, auszuloten, wie eine Kooperation mit einer Schule auf dem Sektor der erneuerbaren Energien aussehen kann.

Sirat Amiri fasste zuvor den gewünschten Zuschnitt einer solchen Kooperation im Powi-Unterricht seiner Oberstufengruppe zusammen: „Wir suchen einen Weg, die Anlagen dauerhaft im Einflussbereich von Schülern und Schulbetrieb zu halten, um diese in Zukunft besichtigen und betriebswirtschaftlich im Unterricht analysieren zu können. Ein fremder Energiekonzern wird das kaum wollen. Also brauchen wir Alternativen. Das Prinzip der Energiegenossenschaft Starkenburg, sogenannte Bürgerkraftwerke zu bauen, hat uns neugierig gemacht.“

Die Schüler erschienen zum Sondierungsgespräch, um sich dort zunächst genauer über die Energiegenossenschaft zu informieren. Dementsprechend bereiteten sich die Schüler mit Fragen vor. Das anwesende Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft Starkenburg (EGS), Micha Jost, sagte zur Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, dass man am Anfang nur eine kleine Gruppe von Aktivbürgern gewesen sei, deren Ziel es war, vor der eigenen Haustür selbst etwas zum Ausbau der Erneuerbaren Energien beizutragen. Nach und nach hätten sich immer mehr Menschen für Erneuerbare Energien interessiert. Mittlerweile sei man stolz auf die stattliche Zahl von rund 940 Mitgliedern.

„Was genau versteht die EGS unter einer Bürgergenossenschaft und Bürgerkraftwerken?“, fragte Madlena Hairapetowa direkt nach, um herauszufinden, ob die Interessen der Oberstufengruppe zum Selbstverständnis der EGS passen. Als wichtiges Kriterium von Bürgerkraftwerken sehe man, dass die Finanzierung und der Nutzen gleichermaßen in Bürgerhand liege, so Jost.

„Bei den Projekten der EGS stehen vor allem die Menschen im Vordergrund, die an den Projektorten leben oder arbeiten. Die Finanzierung erfolgt dabei in einem Zwiebelschalenmodell.“ Hierbei bewege man sich vom Projektzentrum schrittweise ins Umfeld, also dem ortsnahen Personenkreis nach außen zu den Menschen, die eventuell im gleichen Ort oder auch in Nachbarkommunen leben. „In unserem Fall besteht der Kern also aus den Schülern, deren Eltern und Angestellten der Schule, die am Ende die Anlage besitzen und Erträge erwirtschaften?“, fragte Laura Hartnagel nach. Sollte die Anlage damit nicht durchfinanziert sein, könnten speziell auch Nachbarn im Bereich Eifelstraße/Taunusanlage/Europa-Viertel einsteigen, ergänzte Jost.

Die Energiegenossenschaft bot den Schülern der Scholl-Schule an, für das geplante Projekt ein passgenaues Finanzierungskonzept zu schnüren. Dass dabei Schüler, Lehrer und Eltern bei einer Beteiligung entsprechend bevorzugt werden, überzeugte die Schüler. Vorstandsmitglied Jost erläuterte, dass man nach diesem Grundprinzip schon 21 Photovoltaik-Projekte umgesetzt habe, zwei weitere seien in Bau und drei in Planung. Die Projekte seien ausnahmslos zu 100 Prozent von Bürgern finanziert, die konsequenterweise auch die jährlichen Erträge aus dem Stromverkauf bekommen. Das Photovoltaik-Projekt der Geschwister-Scholl-Schule würde dann „SolarStark“ 24 heißen.

Zurück in der Scholl-Schule berichteten die Schüler von ihrem Gespräch bei der Energiegenossenschaft Starkenburg, worüber in der Klasse engagiert debattiert und Vergleiche zu großen Energieversorgern gezogen wurde. Sirat Amiri und Ferdaus Sadaat fassen die abschließende Position der Klasse folgendermaßen zusammen: „Das Konzept der Bürgerkraftwerke überzeugt uns, weil alle Schritte von der Planung, dem Bau sowie dem Erwirtschaften der Erträge in der Hand von Bürgern des Kreises Bergstraße bleiben. So haben wir doppelt etwas davon, uns für Klimaschutz zu engagieren.“ Die Oberstufen-Klasse konnte hiermit auch die Schulleitung der GSS vom Prinzip eines GSS-Bürgerkraftwerks in Kooperation mit der EGS überzeugen. red

