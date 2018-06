Anzeige

Bensheim.Die Entscheidung ist Willi Schobel 1976 wahrlich nicht leicht gefallen, die damals 74-jährige Mutter und zwei Schwestern in Großprobstdorf (rumänisch Târnave) bei Hermannstadt in Siebenbürgen zurückzulassen und mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern Rumänien den Rücken zu kehren. Heute ist er sich sicher, alles richtig gemacht zu haben.

Willi Schobel feiert am Sonntag, 17. Juni, seinen 80. Geburtstag. Die Kinder haben in Bensheim längst Abitur gemacht, zwei Töchter sind Lehrerinnen geworden, der Sohn ist Diplom-Informatiker und zum morgigen Ehrentag besuchen auch vier Enkel den Großvater im schmucken Eigenheim. Dass seine Mutter vier Jahre nach ihm ausreisen durfte und in Bensheim ihren Lebensabend bis zu ihrem 99. Geburtstag genießen konnte, freut Schobel besonders.

Aus Siebenbürgen ausgereist

Willi Schobel und seine Frau Antje, die morgen übrigens 56 Jahre verheiratet sind, sind heute noch dankbar über die gute Aufnahme damals, als sie hier fast mittellos im Übergangswohnheim in der Moselstraße ankamen und sich besonders die Frauen-Union der CDU um die Familie kümmerte. Unterstützung erhielten die Schobels aber auch bei vielen anderen Bensheimer Bürgern. Schon 20 Tage nach der Ankunft an der Bergstraße fand der gelernte Buntmetall-Meister eine Anstellung bei John Deere in Mannheim, noch bevor die endgültige Aufenthaltsgenehmigung erteilt war. Dort arbeitete Schobel bis zu seiner Pensionierung.