Bensheim.Der Freundeskreis Amersham bietet bis heute (4.) die Möglichkeit, sich für eine Fahrt vom 10. bis 13. Mai nach Amersham und London anzumelden.

Es besteht die Möglichkeit, in Modulen zu wählen. Das Grundmodul beinhaltet den Flug, die Transfers, drei Übernachtungen mit Frühstück, ein Abendessen, eine Fahrt nach Amersham mit Stadtführung.

Dazu kann das Harry-Potter-Modul (Besuch der Filmstudios in Wadford) gebucht werden. Der Besuch in London kann einmal als Bus-Stadt-Tour oder in Eigenregie durchgeführt werden.