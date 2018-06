England war nicht zu stoppen

Anzeige

Bensheim.England ist Fußball-Weltmeister 2018 – also zumindest Kita-Weltmeister von Bensheim: Die „Three Lions“ erreichten bei der gestrigen Mini-WM der Bensheimer Kindertagesstätten die meisten Punkte. Vier Siege in vier Spielen fuhr das Team der Engländer, das aus der Kita Kappesgärten angereist war, ein. Auf drei Erfolge und ein Unentschieden kamen Deutschland (Kita Sankt Albertus) und Südkorea (Kita Gartenstraße). Bei der richtigen WM in Russland sind die beiden Mannschaften Gruppengegner, in Bensheim landeten sie mit ihrer Bilanz auf dem Podium der inoffiziellen Abschlusstabelle.

Offiziell wurde bei dem vom Verein Sterntaler auf den Drachenbergen, dem Vereinsgelände am Berliner Ring, organisierten Turnier kein Endklassement erstellt. Gewinner waren alle zehn teilnehmenden Kitas. Dementsprechend erhielten alle Starter die gleiche Auszeichnung bei der von der Stadt Bensheim unterstützten und durchgeführten Siegehrung. Allerdings hatte Armin Zeißler, Teamleiter des städtischen Eigenbetriebs Kinderbetreuung, kleinere Schwierigkeiten, die Preise an die jungen Kicker zu überreichen.

Die Goldpokale waren nicht das Problem, die wurden Zeißler quasi aus den Händen gerissen. Die Urkunden waren dagegen weniger beliebt. Erst als der Mann von der Stadt sanften Druck aufbaute („Erst die Urkunde, dann der Pokal“), lief die Zeremonie rund.