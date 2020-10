Englische Gesprächsrunde geht weiter

Bensheim.Nach einem halben Jahr „Ruhezeit“ fand nun „Let’s Talk English“ unter Corona-Bedingungen statt. Es war eine interessante Gesprächsrunde des Freundeskreises Amersham. Vorherrschendes Thema war – wie konnte es anders sein – Corona.

Das war von Conny Rother, welche die Gesprächsleitung für den Gesprächskreis hat, auch so geplant. Schließlich war die Pandemie der Grund, warum so lange kein Treffen stattfinden konnte. Neben den typischen Beiträgen über Infektionszahlen, Hotspots und Impfungen war ein großes Thema auch Positives, welches sich in der Zeit ergeben kann. Dazu gab es erfreulicherweise von allen Teilnehmern schöne Berichte.

Die Runde wird am 27. Oktober im Keller der Alten Faktorei fortgesetzt. red/Bild: Freundeskreis

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.10.2020