Englischer Markt geplant

Bensheim.Zur Mitgliederversammlung hatte der Freundeskreis Amersham eingeladen. Vorsitzende Waltrud Ottiger gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Zusätzlich zu den verschiedenen monatlichen Standardterminen wie „Let’s talk english“ und „Talk and eat“ sowie den Planungstreffen war in jedem Monat außer in den Sommerferien eine Veranstaltung zu vermelden. Im April gab es eine Fahrt in die Wein- und Festspielstadt Oppenheim, im Mai ging eine Reisegruppe auf Tour in die Warner Bros. Studios zu den Filmkulissen von Harry Potter.

Zur gleichen Zeit im Mai fand in Bensheim das Fußballspiel der Old Veterans aus Amersham mit den Alten Herrn der TSV statt. Die Teilnahme mit einem Stand während des Bürgerfestes im Juni schloss das Programm des ersten Halbjahres ab.

Besonderer Höhepunkt am Vorabend des Winzerfestes: Das Konzert der Amersham Band gemeinsam mit der Big Band des AKG im Parktheater.

Im Oktober organisierte der Freundeskreis eine Fahrt nach Bonn zum Besuch des Hauses der Geschichte und in die historische Altstadt. Gegen Ende des Jahres stand das Whisky-Tasting an, welches wie immer großen Zuspruch fand. Auch während des Weihnachtsmarkts war man an einem Stand aktiv.

Alles in allem ein abgerundetes Programm, das außer den Vereinsmitgliedern vielen Gästen gefiel und zum Mitmachen animierte. 2018 hatte der Verein neun Eintritte von neuen Mitgliedern und drei Abgänge zu verzeichnen.

Festakt Ende November

In diesem Jahr wird das 40-jährige Bestehen der Freundeskreise Bensheim und Amersham gefeiert. Aus diesem besonderen Anlass wurde ein besonderes Programm mit Veranstaltungen in jedem Monat erstellt. Die Highlights sind: Ein Englischer Markt am 24. August in Bensheim am Bürgerwehrbrunnen und der Festakt am 30. November im Kolpinghaus. Das Programm liegt für Interessierte unter anderem im Bürgerbüro aus.

Waltrud Ottiger, Vorsitzende des Freundeskreis Bensheim – Amersham, bedankte sich bei den ehrenamtlichen Aktiven, wünscht sich von den Mitgliedern konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge und gerade im Jubiläumsjahr tatkräftige Mithilfe und Präsenz bei den Veranstaltungen. Der Vorstand habe sich viel vorgenommen. Alle Mitglieder des Vereins sollten bedenken, dass die Tätigkeit die Möglichkeit biete, etwas zu bewegen, Abwechslung vom täglichen Leben zu erfahren, Teamwork, Gemeinsamkeit und vor allem Spaß zu haben. red

