Bensheim.Der März-Termin von „Talk and Eat“ des Freundeskreises Amersham steht wieder unter dem Motto „Spezielles Englisches Dinner“. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wurde wieder das typische „Fish and Chips“-Menü gewählt mit der Option, den ebenfalls typischen Essig dazu zu wählen.

In der Nibelungenquelle in der Hauptstraße 71-73 in Bensheim, wo auch die monatlichen „Let’s Talk English“-Treffen stattfinden, trifft man sich am 13. März um 19.30 Uhr. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben.

Da das Essen speziell für den Freundeskreis zubereitet wird, bittet der Verein um Anmeldung per E-Mail: fk-ba-tae@online.de oder Telefon 06201/7835978. red