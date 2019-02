Englisches Theater am Goethe-Gymnasium

BENSHEIM.Auch das kann Unterricht sein: Theater auf der Schulbühne – und wenn es dann noch in englischer Sprache ist, hat es einen ganz besonderen Reiz. So zu erleben in diesen Tagen in Bensheim. Ein Ensemble des White Horse Theatres gastierte in der Stadt, unter anderem gab die Gruppe ein Gastspiel am Goethe-Gymnasium.

Dort wurde die Mensa zum großen Theatersaal, erst für die Unterstufe, dann für die Oberstufenschüler. Letzteren wurde im Rampenlicht der Bühne das Stück „Relatively Speaking“ präsentiert (unser Bild), in dem Humor und Schmerz eng miteinander einhergehen. Das White Horse Theatre, 1978 gegründet von Peter Griffith, war anfangs in England beheimatet. Seit den 80er Jahren ist es in Deutschland daheim.

Inzwischen gilt es nach eigenen Angaben als Europas größtes pädagogisches Tourneetheater. Unterwegs sind mehre Ensembles, nicht nur in europäischen Ländern, sondern auch international treten sie auf. In Bensheim hat das Theater bereits wiederholt Station gemacht – und auch diesmal fanden die Aufführungen viele interessierte Zuhörer. thz/Foto: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019