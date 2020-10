Ensemblekunst auf höchstem Niveau

Kriminalität

Goldbarren im Wert von 5200 Euro gestohlen

Bergstraße. Ein Diebespaar hat in Heppenheim am Montagmittag zwei 50 Gramm schwere Goldbarren im Wert von 5200 Euro gestohlen und ist danach mit einem silberfarbenen VW Touran in Richtung Laudenbach geflüchtet.