Enten, Hühner und Tauben

Bensheim.Die Geflügelschau des RGZV Zell stand im Gedenken an das im vergangenen Jahr verstorbene Ehrenmitglied Alfred Schneider. Alfred Schneider war Gründungsmitglied des Vereins und über lange Jahre im Vorstand aktiv. Zu seinen Ehren wurde die Schau als Alfred-Schneider-Gedächtnisschau durchgeführt. Am Eingang des Dorfgemeinschaftshauses in Zell stand ein Stamm der von ihm gezüchteten weißen Zwerg-Italiener sowie eine Tafel, auf der seine Erfolge aufgelistet wurden.

In Zell wurden 354 Enten, Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben gezeigt. Erstmals stand auch Ziergeflügel zum Bestaunen in der Halle. Von vier ausgebildeten Preisrichtern wurden die Tiere entsprechend dem aktuellen Rassegeflügel-Standard bewertet.

Die Höchstnote Vorzüglich wurde elf Mal, die Note Hervorragend 29 Mal vergeben. Die Zeller Bänder errangen Willi Röder mit Orloff, Marie Ehret mit Antwerpener Bartzwergen, Benjamin Ehret mit Zwerg-Paduanern, Walter Märkl mit Deutschen Modenesern, Manfred Höbel mit Stellerkröpfer und Ewald Röder mit Rheinischen Ringschlägern.

Den Leistungspreis auf Hühner errang Jan Röder, den Leistungspreis auf Zwerg-Hühner Marie Ehret. Diese Ergebnisse sind auch ein Spiegel der Erfolge von Zeller Züchtern bei den Großschauen in Hannover, Leipzig und Freiburg.

Nach der Schausaison ist vor der neuen Saison: Bei den Zeller Geflügelzüchtern beginnt in diesen Tagen die Auswahl der Zuchttiere für die neue Generation. Ab Ende Januar werden die vereinseignen Brutmaschinen ihren Dienst aufnehmen und die Tiere für die nächste Saison ausbrüten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020