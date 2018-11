Entschärfung in Schwanheim abgeschlossen

Lokales

Bombenentschärfung Schwanheim

Ein Teil der evakuierten Schwanheimer wurde in der Weststadthalle in #Bensheim untergebracht bis die Bombenentschärfung vorbei ist. Auch Krankentransporter waren im Einsatz um beispielsweise Pflegebedürftige in die Weststadthalle zu bringen.