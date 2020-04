Entscheidung bis Ende Mai notwendig

Bensheim.Während in München schon über die Absage des Oktoberfests diskutiert wird, stand das Bergsträßer Winzerfest bisher nicht zur Disposition. Vom 5. bis 13. September soll das traditionsreichste Wein- und Volksfest Südhessens gefeiert werden – in der 83. Auflage seit der Premiere 1929. Doch ob die Bensheimer und ihre Gäste im Winzerdorf mit einem Schoppe in der Hand anstoßen oder sich im Taumler durchschütteln lassen können, ist wegen der Corona-Pandemie mehr als ungewiss.

Eine „persönliche Prognose“ von Bürgermeister Rolf Richter im Gespräch mit dieser Zeitung macht zumindest wenig Hoffnung auf unbeschwerte Festtage im Spätsommer. „Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir das Winzerfest in diesem Jahr durchführen können. Ich glaube, dass uns die Bekämpfung des Corona-Virus das komplette Jahr 2020 beschäftigen wird und noch darüber hinaus – nach allem, was wir von den Virologen hören.“ Er könne sich deshalb schlecht vorstellen, dass man sich fröhlich mit Tausenden von Menschen im Winzerdorf trifft. Grundsätzlich werde man in den nächsten Monaten austarieren müssen, was möglich ist – und was nicht.

Der Vorstand des ausrichtenden Verkehrsvereins will sich Anfang Mai in einer Telefonkonferenz beraten. Spätestens Ende Mai/Anfang Juni „müssen wir eine Entscheidung treffen, weil wir sonst vertragliche Verpflichtungen eingehen müssen, die dem Verkehrsverein im Falle eines Ausfalls deutlich höhere Kosten verursachen würden“, erklärte Richter. Bis dahin warte man ab. dr

