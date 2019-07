Entscheidung nach der Sommerpause

In Schwanheim (unser Bild) und Gronau müssen in diesem und im nächsten Jahr Straßen aufwendig und teuer saniert werden. Vor allem in den beiden Stadtteilen hat sich in den vergangenen Monaten Widerstand gegen die Straßenbeiträge erhoben. In der Stadtverordnetenversammlung gab es am Donnerstag keine Mehrheit für einen FDP-Antrag, in dem die Abschaffung der Anliegerbeiträge gefordert wurde.

