Entschlackung mit Naturheilkunde

Anzeige

Bensheim.Auch 2018 bietet die Firma Dr. Reckeweg wieder kostenlose Vorträge rund um die Gesundheit und Naturheilkunde für interessierte Laien und Fachpersonen an. Den Auftakt im Forum für Homöopathie macht Ilse Grote am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr, mit einem Vortrag zum Thema „Entschlackung und Entgiftung mit Naturheilkunde“. Der Vortrag umfasst verschiedene naturheilkundliche Therapiekonzepte sowie praktische Tipps für den Alltag.

Die Fastenzeit ist eine beliebte Zeit für feste Vorsätze. Traditionell stehen hierbei auch die Themen Gesundheit und innere Reinigung hoch im Kurs. Die Entschlackung und Entgiftung des Körpers gelten als wichtiger Schlüssel zur Gesundheit – auch, wenn keine Krankheitszeichen vorliegen. Denn die Schadstoffe in unserer Nahrung sowie in der Luft, Chemie in Textilien oder künstliche Strahlungsfelder können im Laufe der Zeit vielfältige Beschwerden und Krankheiten verursachen, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma Reckeweg.

Umweltgifte, Schlackenstoffe und eine Übersäuerung des Körpers begünstigten oftmals „Multisystem-Erkrankungen“. Daher erfolge die zielführende Behandlung mit Hilfe der Naturheilkunde, mit Tipps zur gesunden Ernährung und mit der Zufuhr von Vitalstoffen. Als flankierende Maßnahmen sei hierbei die Homöopathie sowie die Schüßler-Salz-Therapie zu nennen. Aufgrund der Komplexität des Organismus sei es wichtig, auch seelische Aspekte zu berücksichtigen.