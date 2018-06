Anzeige

Neugierig, aber auch distanziert

Lamas sind zwar neugierige Tiere, dem Menschen gegenüber aber trotzdem zurückhaltend. Das bedeutet, dass sie auf den Menschen nicht zustürmen, sondern immer eine respektvolle Distanz bewahren. „Dieses Verhalten begünstigt das Arbeiten mit Menschen, die eine Traumatisierung, phobische Störungen, Kontaktstörungen und autistische Wesenszüge haben. Kinder, die am Anfang sehr ängstlich und ablehnend waren, entwickeln sehr schnell ein Vertrauen zu diesen sanften, liebevollen und gutmütigen Tieren“, meint Lena Weimar.

Lamas bewegen sich in der Regel ruhig und überschaubar. Deswegen haben auch Menschen mit Entwicklungsverzögerungen oder Verlangsamungen im kognitiven Bereich keine Schwierigkeiten, wenn sie mit den Tieren laufen und können auch entsprechend gefördert werden. „Lamas bewerten nicht. Sie lieben die Menschen bedingungslos und begegnen jedem mit der gleichen neugierigen Offenheit. Ihnen ist es egal, ob jemand anders ist. Die durch die Lamas übertragene Ruhe hilft dem Menschen, sich zu erden. Das Führen der Lamas in der Natur vermittelt positive Erfahrungen über alle Sinne. Gefördert wird Kontaktverhalten, Selbstvertrauen, Konzentration und Lebensfreude“, so die Expertin.

Tiere von großer Bedeutung

Auch Elisabeth Lerchl, Mitgründerin des Vereins Active Learning, weiß um die Feinfühligkeit dieser Tiere Bescheid und erkennt im Kontakt mit Tieren und der Natur einen zentralen Bestandteil für den menschlichen Entwicklungsprozess: „Man unterschätzt, denke ich, stark, wie viel Energie und Bedeutung Tiere und die Natur für ein Kind haben können. Es kommt nicht von ungefähr, dass in der Pädagogik schon sehr lange bekannt ist, dass die Fähigkeit zur Empathieempfindung besonders stark in einem naturbezogenen Umfeld aufgebaut werden kann. Für unsere schnelllebige Zeit ist das natürlich umso wichtiger.“

Auf sich selbst konzentrieren

Es waren diesmal auch Kinder dabei, die unmittelbar vor Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft stehen und auch solche, die sich vorstellen können, einmal in diesem Bereich selbst tätig zu werden. „Da hilft ein Lama natürlich prima, um einmal ganz entschleunigt zu sein und sich auf sich selbst zu konzentrieren“´, so Lerchl.

Active Learning freut sich sehr über die Kooperationsbereitschaft in der Region und hofft auch künftig, viele weitere interessante Workshops und Projekte anbieten zu können. red

