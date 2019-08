Erfolg für Modellkunstflieger

Bensheim.Beim „European Acro Cup“ der Modellkunstflieger in Gommersheim (Pfalz) hatte der Bensheimer Matthias Wolf fast ein Heimspiel – betrachtet man die anderen sechs Austragungsorte in Tschechien, Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien und dem finalen Wettbewerb in St. Johann (Bayern). Matthias Wolf wurde dabei Zweiter in der Klasse „Intermediate“.

In zwei Schwierigkeitsklassen

...