Erfolgreiche Jugendarbeit

Bensheim.Kürzlich fand im Clubrestaurant des TC Blau-Weiß Bensheim die Jugendversammlung des Vereins statt. Jugendwartin Susanne Schmieder lud alle Kinder und Jugendliche zur Einteilung der 18 Mannschaften für die Medenrunde 2019 ein. Das Interesse war groß. Unterstützung bei der Präsentation fand die Jugendwartin bei Niels Möller, dem zweiten Jugendwart, und Cheftrainer Dennis Gremelmayr.

Mehrere Mannschaften spielen in der jeweils für ihre Klasse obersten Liga. Die U 12 und U 18 weiblich sowie die U14 männlich spielen in der Bezirksoberliga. Die U12 männlich tritt in der Bezirksliga an.

Den Rahmen dieser Sitzung nutze der Vereinsvorstand Tom Schönrock und Robert Keilmann, um die neuen Trainingspakete der Jugend vorzustellen. In diesem Jahr wurden neue Pakete ins Leben gerufen, um den unterschiedlichen Leistungsniveaus gerecht zu werden.

Alle Mitglieder und Verantwortliche des TCB freuen sich mit dem Nachwuchs auf die neue Saison, die mindestens genauso erfolgreich sein soll wie die letzte. Am 23. März findet ein kostenloses Schnuppertraining von 16 bis 18 Uhr statt. red

