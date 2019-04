Erfolgreiche Karateprüfungen für Jugendliche und Erwachsene bei der SSG

Bensheim.Bei der Karateabteilung der SSG Bensheim bestanden wieder einige Mitglieder erfolgreich ihre nächste Gürtelprüfung. Mit dabei waren auch Anfänger aus der neuen Jugendgruppe, die zum ersten Mal an einer Prüfung teilnahmen. Trotz großer Aufregung zeigten sie sehr zufriedenstellend, was sie bei ihren Trainern bereits gelernt haben. Sie überzeugten mit ihren Leistungen und ordentlichen Techniken. Damit haben sie sich nun den weißen Gürtel offiziell verdient. Aus den Erwachsenengruppen traten ebenfalls einige Teilnehmer zur Prüfung an. Darunter waren Blau- und Braungurtprüfungen. Der braune Gürtel ist die letzte Stufe vor dem Schwarzgurt. Nach den Sommerferien ist ein neuer Anfängerkurs für Erwachsene geplant. Auch für andere Altersstufen werden über das Jahr verteilt Anfängergruppen oder der Quereinstieg in bestehende Gruppen angeboten. Bei Interesse am Karate gibt es weitere Informationen auf der Abteilungshomepage karate.ssg-bensheim.de oder bei Abteilungsleiter Benjamin Kühnreich, E-Mail: benjamin.kuehnreich@ssg-bensheim-karate.de. red/Bild: Peter

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019