Erfolgreiches Klaviertrio aus Amsterdam

Bensheim.„Holländische Entdeckung bleibt in Erinnerung“, titelte der Bergsträßer Anzeiger im März 2018 nach dem ersten Auftritt des holländischen Van Baerle Trios im Bensheimer Parktheater. Jetzt ist das junge Nachwuchsensemble erneut im Rahmen der Kammermusikreihe der Kunstfreunde Bensheim zu Gast an der Bergstraße – und die Erinnerung kann aufgefrischt werden: Am Samstag, 17. Oktober, bestreiten die drei Musiker das zweite Saisonkonzert im Bensheimer Parktheater.

Wie beim Auftakt am vergangenen Wochenende wird das Ensemble auch diesmal wieder zweimal spielen: um 17 Uhr sowie um 20 Uhr. So haben mehr Gäste die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen, da coronabedingt derzeit nur 114 Sitzplätze im Parktheater pro Veranstaltung besetzt werden dürfen.

Das Van Baerle Trio wurde 2004 von Hannes Minnaar (Klavier), Maria Milstein (Violine) und Gideon den Herder (Violoncello) gegründet. In der Van Baerle Straße in Amsterdam befindet sich sowohl die Musikhochschule der Stadt, an der die drei Musiker studiert haben, als auch das Concertgebouw Amsterdam, bis heute das musikalische Zuhause des Trios.

2013/14 wurden die drei Musiker für den Echo „Rising Stars“ nominiert und traten in einigen der bedeutendsten Sälen Europas auf. Doch schon vor dieser Europatournee hatte sich das Van Baerle Trio international einen Namen gemacht: Beim ARD-Musikwettbewerb 2013 in München gewann es den zweiten Preis (der erste wurde nicht vergeben), 2011 folgte der erste Preis beim Kammermusikwettbewerb in Lyon.

Bei beiden Wettbewerben erhielt das Trio zusätzlich den Publikumspreis und mehrere Sonderpreise. In den Niederlanden wurden die Musiker 2012 mit dem Kersjes-Preis geehrt, der jedes Jahr einem besonders vielversprechenden Ensemble zugedacht wird.

Die erste CD des Trios mit Werken von Saint-Saëns, Loevendie und Ravel wurde von der Presse hoch gelobt und 2013 mit dem Edison Preis ausgezeichnet. 2014 folgte die Aufnahme der beiden Klaviertrios von Felix Mendelssohn-Bartholdy. 2017 kam die erste CD einer Gesamteinspielung der Beethoven-Trios auf den Markt, zuletzt wurde im Frühjahr 2020 die vierte und letzte CD davon veröffentlicht.

Das Van Baerle Trio wurde anfangs von Dmitri Ferschtman betreut, später folgte auch Unterricht bei unter anderem Ferenc Rados und Claus-Christian Schuster. Die Begegnung mit Menahem Pressler im Jahr 2008 war für die drei Musiker eine Quelle der Inspiration. 2014 wurden die Mitglieder des Trios von der Musikhochschule in Amsterdam eingeladen, ihr Können und Wissen als Dozenten an die nächste Generation von Musikern weiterzugeben.

In Bensheim spielen die drei Musiker ein leicht verkürztes Programm: Zu hören ist das Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Klaviertrio des US-amerikanischen Komponisten Charles Ives (1874 – 1954) sowie von Tschaikowsky das Klaviertrio a-Moll op. 50. Letzteres trägt die Widmung „À la mémoire d’un grande artiste – Zur Erinnerung an einen großen Künstler“ – gemeint ist damit der Pianist Nikolaj Rubinstein, der Gründer des Moskauer Konservatoriums, der im Entstehungsjahr des Werkes 1881 verstorben war.

Die beiden Konzerte dauern jeweils rund eine Stunde, es gibt keine Pause. Zwischen den beiden Veranstaltungen wird das Parktheater gereinigt. Der Kartenvorverkauf für die beiden Konzerte ist bereits angelaufen. Tickets gibt es online über die Homepage der Kunstfreunde (www.kunstfreunde-bensheim.de) oder bei bekannten Vorverkaufsstellen, in Bensheim unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020