Ergebnisse der Zukunftswerkstatt

Bensheim.Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Bürgerhilfe lädt der Vorstand für Freitag (28.) um 18 Uhr in das Caritasheim Sankt Elisabeth, Heidelberger Straße 50, in Bensheim ein. „Die beiden Themen Satzungsänderung und die Ergebnisse der unter großer Beteiligung der Mitglieder durchgeführten Zukunftswerkstatt stehen im Mittelpunkt“, so der Vorsitzende Franz Apfel und der stellvertretende Vorsitzende Peter Röhrs.

Am 20. Juli führte die Bürgerhilfe eine vereinsinterne Zukunftswerkstatt durch. Dabei standen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Wie machen wir unseren Verein gemeinsam zukunftsfähiger?“ und „Wie können wir den Zweck unseres Vereines nachhaltig erfüllen, sich für die Belange von Menschen einzusetzen, die Hilfe für den Alltag benötigen?“ In drei Arbeitsgruppen wurden Vorschläge erarbeitet, die von den drei Leitern der Arbeitsgruppe – Franz Apfel, Angelika Köster-Loßack und Manfred Sassen – für den Vorstand zusammengefasst wurden. red

