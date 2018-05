Anzeige

Auerbach.Grund zum Feiern gibt es derzeit in der Ergotherapie-Praxis „Ergo am Ring“, ein Name in Anlehnung an die Adresse Berliner Ring 147A in Auerbach. Seit 25 Jahre ist der staatlich geprüfte Ergotherapeut Klaus Schulze-Hartung in Bensheim ansässig. 1993 eröffnete er an der Rheinstraße die, nach eigenem Bekunden, erste Ergotherapie-Praxis in der Stadt und Umgebung.

An vielen Stellen ist er inzwischen aktiv, unter anderem im Job-Coaching für das Integrationsamt. Auch begleitet er die Arbeit auf der Stroke Unit, der Schlaganfalleinheit, am Kreiskrankenhaus Bergstraße mit ergotherapeutischen Behandlungen.

Barrierefreie Räume

Seit zwei Jahren arbeitet Schulze-Hartung mit Geschäftspartnerin und Juniorchefin Annette Scheid, staatlich geprüfte Ergotherapeutin, zusammen, und Anfang vergangenen Jahres wurden die neuen, barrierefreien Praxisräume am Berliner Ring bezogen. Zum Team gehören fünf angestellte Ergotherapeutinnen sowie eine Bürokraft. Über ergotherapeutische Leistungen hinaus bieten Schulze-Hartung, Scheid und das Team neue Behandlungsmethoden an. Dazu zählt Bio- und Neurofeedback.