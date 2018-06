Anzeige

Auch in der Nettoklasse C siegt ein Gast – Wilfried Schmitt vom Golfclub Biblis-Wattenheim – vor Christian Müller und Julie Diefenbach vom Bensheim Golfclub.

Sonderpreise gingen an Ralph Waskey und Ute Winzinger für ein Nearest to the Pin und an Sebastian Wahlig und Julia Diefenbach für den Longest Drive. Bruttosieger wurde – wie Michael Bettig als Spielführer bei der Ehrung kommentiert – der „Altmeister“ des Clubs Holger Naumann mit 35 Bruttopunkten. Von 72 Teilnehmern konnten an diesem Tag 19 Spieler ihr Handicap verbessern, auch das zeigte sich in zufriedenen Mienen.

Ein Sonderpreis, der aus allen Scorekarten gezogen wurde, ging an Gabriele Abt. Ein rundum gelungenes Turnier, die Teilnehmer freuen sich auf eine Wiederholung dieses Turniers im nächsten Jahr. red

