Erich Fromm und das Judentum

Auerbach.Am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr spricht Elias S. Jungheim in der ehemaligen Synagoge in Auerbach (Bachgasse 28) über „Erich Fromms Judentum bis zum Jahr 1926“.

Erich Fromm, Psychoanalytiker, Sozialpsychologe und Philosoph, wurde 1900 in Frankfurt am Main geboren und lehrte zunächst in seiner Heimatstadt, seit 1934 im Exil in den USA an verschiedenen Universitäten. Er starb dort 1980.

In Deutschland wurde Fromm vor allem durch seine Bücher bekannt, wie „Die Kunst des Liebens“, „Haben oder Sein“, „Den Menschen verstehen“, „Anatomie der menschlichen Destruktivität“.

Der Referent befasst sich mit einem besonderen Aspekt der Sozialisierung des jungen Fromm, nämlich seiner oftmals nicht berücksichtigten Herkunft aus dem orthodoxen Judentum. Elias Jungheim stellt seine Arbeit selbst vor:

Von Kindesbeinen an geprägt

„Im Vortrag wird Fromms bisweilen von der Wissenschaft vernachlässigter jüdischer Hintergrund beleuchtet: Erich Fromm wurde in ein jüdisch-orthodoxes Umfeld hineingeboren. Das heißt, dass ihn Bibel- und Talmudunterricht, die Speisegesetze sowie die strenge Einhaltung des Shabbats von Kindesbeinen an prägten.

Orthodoxie und Bürgertum

Damit unterschied sich Erich Fromm (Bild) von der Großzahl seiner jüdischen Zeitgenossen, die in bereits assimilierten Familien das eigene Judentum meist erst in Form einer jugendlichen Rebellion kennenlernten. Wie sich die Melange aus Orthodoxie und Bürgertum im Alltag äußerte, welch Rolle das Judentum für ihn spielte und vor allen Dingen, welchen Varianten des Judentums der junge Erich Fromm begegnete, soll im Vortrag deutlich werden.“

Elias S. Jungheim hat Philosophie sowie Jüdische Studien in Heidelberg studiert und ist seit 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Martin-Buber-Lehrstuhl in Frankfurt tätig. Zudem ist er im Vorstand der internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft. In seiner Doktorarbeit befasst er sich mit der verschiedenartigen Ausprägung jüdischer Identität.

Alle Interessierten sind willkommen, der Eintritt ist frei, für Spenden ist der Verein dankbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019