Erich Taubitz feierte 95. Geburtstag

Bensheim.Zeit zur Rückschau und für Erinnerungen, Zeit, das Heute und den Tag zu feiern – in dieser Woche wurde in Erich Taubitz in Bensheim 95 Jahre alt.

Geburtstagsglückwünsche kamen von vielen Gratulanten, auch von Bürgermeister Rolf Richter. Der Rathauschef stieß mit dem Jubilar auf den besonderen Tag an.

Reisen und Gärtnern als Hobbys

Geboren wurde Erich Taubitz in Schlesien, im heutigen polnischen Landkreis Klodzko, dessen gleichnamige Kreisstadt Bensheims Partnerstadt ist. Es waren die Wirren und Schrecken des Zweiten Weltkriegs, die Taubitz an die Bergstraße brachten. Nach der Kriegsgefangenschaft kam er nach Bensheim, hier fand er ein neues Zuhauses. Gelernt hat Taubitz das Schreinerhandwerk, ein Beruf den er in all den Jahren seines Arbeitslebens ausübte.

Mit seiner zweiten Frau, Ellenruth – Sohn und Schwägerin, Enkelkinder und Urenkel gehören zudem zur Familie – ist Erich Taubitz in früheren Jahren viel in Europa gereist, in die Berge, ans Meer, und viel gewandert. Ebenso gehörte die Gartenarbeit zu seinen Hobbys – und sie ist heute noch Freizeitbeschäftigung für ihn, wie er an seinem Geburtstag erzählte. thz/Bild: Zelinger

