Erlebnisreiche Woche in der Lombardei

Bensheim.Eine Schülergruppe der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim verbrachte Ende September zusammen mit Schulleiterin Angela Lüdtke und Organisatorin Ursula Perrot eine erlebnisreiche Woche bei ihren Freunden im italienischen Tirano, wo sie Unterkunft in den Familien ihrer Austauschpartner fanden.

Die 900 Schüler zählende Schule mit Namen B. Pinchetti bietet ein breites Bildungsangebot, das die deutschen Schüler gleich am ersten Tag bei einem Schulrundgang kennenlernten: Gymnasium, Fachoberschule, Handelsschule und höhere Handelsschule, aber auch eine Berufsschule gehören zu dem Schulkomplex, der an zwei Standorten innerhalb der Stadt Platz findet.

Picknick im botanischen Garten

Auf dem Programm standen Ausflüge nach Verona und Varenna, wo nicht nur die Innenausstattung der Villa Monastero – geprägt durch die Zeit des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts – deutsche wie italienische Schüler gleichermaßen beeindruckte, sondern auch deren botanischer Garten, der bei herrlichen sommerlichen Temperaturen ein Picknick in idyllischer Atmosphäre erlaubte.

Die Steinkritzeleien auf der Rupe Magna in Grosio, in ihrer Art einmalig, lenkten den Blick in die Vergangenheit und den Anfang menschlicher Kultur in Europa. Dem Geheimnis der untereinander konkurrierenden Familien Grosios zur Herstellung einer „Pesteda“ (Gewürzmischung aus Alpenkräutern, Salz, Pfeffer, Knoblauch und zwei streng geheim gehaltene Zutaten) kamen die Schüler im Laufe einer gemeinsamen Aktivität näher, an deren Ende jeder ein Gläschen der geheimnisvollen Mischung als Erinnerung mit nach Hause nehmen konnte.

Insgesamt eine sehr gelungene Erfahrung, die in diesem Austauschzyklus unter dem zukunftsweisenden Satz de Maupassants stand: „Nur Begegnungen unter Menschen machen das Leben kostbar!“

Die Lehrerinnen bekräftigten immer wieder, dass Austausche äußerst wichtig für die Zukunft und das Zusammenwachsen der Völker in Europa sind, liefern sie doch einen wichtigen Baustein zum Abbau von Vorurteilen auf dem Weg zur Friedenssicherung.

Alle jungen Leute sind aufgerufen, dem Beispiel zu folgen und das Abenteuer „Austausch“ zu wagen, heißt es abschließend. red

