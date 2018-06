Anzeige

Gronau.Überaus musikalisch war der Gottesdienst am Sonntag in der evangelischen Kirche Sankt Anna. Nicht nur der Posaunenchor, sondern auch der Singkreis „Aufwind“ sorgte für die Einstimmung zum anschließenden Gemeindefest auf dem Bolzplatz.

Zuvor wurde die neuen Kirchenvorsteherin Iris Scheuermann in ihr Amt eingeführt. Im Gottesdienst gefeiert werden konnten auch die Jubiläen von Cornelia Klüver, die seit 25 Jahren die Kindertagesstätte in Zell leitet, und von Martina Beckmann, die 20 Jahre Erzieherin in der Kita ist. Steffi Laut arbeitet seit zehn Jahren in der Küche des Kindergartens Gronau. Das Kirchturmfest wurde erstmals gefeiert und der Erlös kommt der notwendigen Sanierung des Kirchturms zugute. Zahlreiche Helfer hatten alle Hände voll zu tun und bewirteten die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Steaks, Bratwürsten und vegetarischen Köstlichkeiten. Natürlich war auch für ein buntes Kinderprogramm gesorgt. Besondere Attraktionen waren die Kirchenführung in vier Sprachen und die Versteigerung von zwei attraktiven Bildern. Das bekannte Orchester um Günter Sauerbrey sorgte am Nachmittag noch mal für klangvolle Unterhaltung. df/