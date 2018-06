Anzeige

Schönberg.Neben dem Winzerfest und dem Bensheimer Weihnachtsmarkt ist das Bürgerfest eine der wichtigen Veranstaltungen, an der sich über 30 Vereine aus Bensheim und den Stadtteilen beteiligen – so auch der SV Schönberg mit einem Stand, an dem Weine und alkoholfreie Getränke angeboten werden.

Der Erlös aus dem Verkauf ist ein wichtiger Beitrag für den Finanzhaushalt des Sportvereins, zumal aktuell die Planungen zur Modernisierung der Sportanlage laufen.

Um das Verletzungsrisiko für die jüngsten Spieler zu minimieren sowie die Bespielbarkeit des Platzes bei schlechten Witterungsverhältnissen und im Winter zu verbessern, soll der Untergrund vom roten Hartplatz auf ein modernes Kunstrasen-System umgestellt werden. In diesem Rahmen soll zudem das kleine Vereinsheim modernisiert werden. Mit nur zwei Umkleidekabinen können schlecht größere Turniere durchgeführt werden, schreibt der Verein.