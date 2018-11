Erlös geht an Kindergärten in Mohács

Bensheim.Zum achten Mal veranstaltete der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács sein Wildschweinessen. Und die Fangemeinde wächst von Jahr zu Jahr, so dass das Helferteam fast an seine Grenzen stößt. Und auch dieses Mal fragten die Gäste, die sich diesen Programmpunkt im Jahresterminkalender fest notiert haben, bereits jetzt schon nach, wann das Wildschweinessen im kommenden Jahr veranstaltet wird. Der Termin steht schon fest, am 16. November 2019 ist es wieder soweit.

Das Ambiente im Dorfgemeinschaftshaus in Bensheim-Zell passt einfach in die Jahreszeit. Karin Grohrock hatte den Festsaal herbstlich-bunt dekoriert. In der Küche hatten Karin Grohrock, Christa Hess, Sigi Müller und Margit Treffert ganze Arbeit geleistet.

Nicht nur 200 Kartoffelknödel wurden zubereitet, auch das Rotkraut nach Hausfrauenart gegart. Dazu die Birnenhälften mit Preiselbeeren gefüllt. Und schließlich das Wildschwein: Das mundete jedem, das sei nicht mehr zu toppen, hieß es vielstimmig.

Für das Fleisch war Metzger Kai Seibert verantwortlich. Nachdem die beiden Wildschweine erlegt und abgeschwartet waren, kamen die 50 Kilogramm schweren Schweine in den großen Backofen. Ofenfrisch wurde es serviert. Dazu gereicht wurden unter anderem ungarische Rot- und Weißweine aus Mohács. Und dass viele Gäste nach dem Festmahl zum Metzger und in die Küche kamen, um ihre Komplimente auszusprechen, war beredtes Zeichen dafür, dass der Freundeskreis wieder einen Volltreffer gelandet hatte.

Zuvor begrüßte der Vorsitzende des Freundeskreises Bensheim-Mohács, Franz Müller, die Mitglieder und Mohács-Freunde und betonte, dass der aufgestockte Reinerlös auch in diesem Jahr wieder am Nikolaustag zu den Mohácser Kindergärten und ins Behindertenheim gebracht wird. Zusätzlich werden noch Schokoladennikoläuse und Spielsachen verteilt. Deshalb haben alle, auch die Helfer und der Vorstand, ihre Portion bezahlt.

Müller sagte, in diesem Jahr habe man den 35. und 36. Hilfstransport nach Ungarn geschickt, versehen mit gut gebrauchter und neuer Sommer- und Winterkleidung. Der Vorsitzende bedankte sich bei den vielen Menschen aus Bensheim und Umgebung, die den Freundeskreis bei dieser Arbeit unterstützen. Im Februar wird der 37. Transport in Bensheims ungarische Partnerstadt geschickt.

Unter den Gästen im Dorfgemeinschaftshaus Zell konnte Müller den parlamentarische Staatssekretär im hessischen Justizministerium, Thomas Metz begrüßen, der ebenso wie Bensheims Ehrenbürgermeister Georg Stolle und der Unternehmer Werner Schilling schon zum festen Besucherstamm gehört.

Auch die früheren Freundeskreisvorsitzenden Valentin Lepold und Ehrenstadtrat Bernhard Wahlig haben das Wildschweinessen in ihrem Terminkalender fest notiert. Geistigen Beistand leistete einmal mehr der frühere Auerbacher Pfarrer Josef Belényesi, der heute die Pfarrei Liebfrauen in Darmstadt leitet. Ein Grußwort richtete auch die „Fraa vun Bensem“, Doris Walter, an die Gäste.

Erfreulich am Rande: Auch beim diesjährigen Wildschweinessen konnte der Freundeskreis Bensheim-Mohács drei neue Mitglieder willkommen heißen, die künftig die Arbeit und die Mohácshilfe unterstützen wollen. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018