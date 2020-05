Erneut TV-Gottesdienst aus der Hospitalkirche

Bensheim.Das Zweite Deutsche Fernsehen übertrug am Pfingstsonntag erneut einen Gottesdienst aus der Hospitalkirche St. Joseph. Es war bereits die dritte TV-Übertragung seit Beginn der Corona-Krise. Die Übertragungseinheit mit einem großen Ü-Wagen sowie einem gesonderten Fahrzeug für die Satellitenübertragung waren schon am Freitag zu sehen.

Diesmal feierte jedoch nicht der Bensheimer Geistliche Heinz-Jürgen Förg den Gottesdienst, sondern der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck. Redakteur vor Ort war Jürgen Erbacher, Regie hatte Matthias Schwab. Cordula Michaelis war die Produktionsleiterin. Mit dabei waren vier Sänger des jungen Vocalensembles Sankt Georg unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop. Der achtjährige Laurenz Hoffmann aus Hochstädten war als Solosänger zu hören.

Posaune spielte Jan Henneberger. In zwei Wochen, so berichtete das Fernsehteam bei der Generalprobe, bei der unser Bild entstand, wird man wieder in der kleinen Kirche zu Gast sein und einen weiteren Gottesdienst live übertragen.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 31.05.2020