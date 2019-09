Erntedank-Fest bei den Senioren

Bensheim.Dankbaren Menschen geht es nach neuester Forschung nachweislich besser: körperlich, psychisch und emotional. Auch in der Bibel wird an verschiedenen Stellen zum Dank Bezug genommen. Daher ist es auch gute Tradition in der Kirche, im Herbst für eine reiche Ernte zu danken.

Aus diesem Anlass schmücken die Pfarrgemeinden ihre Kirche häufig mit einer Erntekrone aus Getreide und dekorieren Obst, Gemüse und Blumen rund um den Altar.

Auch die Senioren der Gemeinde Sankt Georg feiern in diesem Jahr wieder ihr Erntedankfest – und zwar am Dienstag (1.). Zu süffigem Federweißer gibt es ofenwarmen Zwiebelkuchen. Zu Gast ist an diesem Nachmittag der „urigste Hochstädter“: Karl Jährling, der die Senioren mit seiner großen Lebenserfahrung mit Sicherheit trefflich unterhalten wird. Beginn ist um 14.30 Uhr Pfarrzentrum. Gäste sind willkommen. red

