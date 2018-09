Erntedank-Gottesdienst in der Stadtkirche

Bensheim.Im Rahmen des Familiengottesdienstes zum Erntedankfest am Sonntag, 23. September, um 10.30 Uhr in der Stadtkirche von Sankt Georg wird neben der Kinderkantorei eine Gruppe von Priestern und Gläubigen der eritreisch-orthodoxen Gemeinde aufs Neue in Sankt Georg zu Gast sein, um in einem der Beichtstühle die Bundeslade der eritreischen Christen der Region Bergstraße offiziell zu installieren. Die nötigen Vorkehrungen hierfür wurden geschaffen.

45 Prozent der Eritreer sind orthodoxe Christen, unter den Flüchtlingen in Deutschland liegt ihr Anteil wesentlich höher. Kirche spielt für Eritreer auch und gerade in der Diaspora eine wichtige Rolle.

Eine Bundeslade ist in der eritreisch-orthodoxen Kirche notwendig, um Menschen zu taufen und Paare zu trauen. Wie die äthiopischen gehen auch die eritreischen orthodoxen Christen davon aus, dass die israelitische Bundeslade mit den Original-Gesetzestafeln vom Berg Sinai nach Äthiopien gebracht wurde und dort bis heute aufbewahrt wird. Eine Kopie der Bundeslade befindet sich in jeder äthiopischen oder eritreischen Kirche. In der Bundeslade befinden sich Tafeln, auf denen Darstellungen der Dreifaltigkeit, das Kreuz, Engel oder Heilige eingraviert sind.

Während des Gottesdienstes in der Stadtkirche liegen die Tafeln auf dem Altar, an bestimmten Gedenktagen werden die Tafeln in der Bundeslade in festlichen Prozessionen durch und um die Kirche getragen; begleitet von Trommelklängen und Gesang. In Sankt Georg wird die Bundeslade außerhalb der eritreischen Gottesdienste würdig aufbewahrt. „Ein großes Zeichen gegenseitiger ökumenischer Wertschätzung“, schreibt Pfarrer Thomas Catta abschließend. red

