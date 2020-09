Erntedankfest in der Michaelsgemeinde

Bensheim.Am Sonntag (27.) um 10 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zum Erntedankgottesdienst. Wer möchte, kann am Samstagvormittag Erntegaben im Gemeindehaus abgeben. Im Anschluss an den Gottesdienst, in dem auch die neuen Konfirmanden eingeführt werden, werden die Gaben gegen Spenden für das Kinderheim in Padilha/Brasilien abgegeben.

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die Gemeinde das Kinderheim im Süden Brasiliens. Dort werden Kinder aus schwierigsten Verhältnissen aufgenommen. In diesem Jahr sammelt die Gemeinde Spenden für eine neue Gewerbewaschmaschine für die 80 Kinder, die dort betreut werden. red

