Erntedankfest in der Michaelskirche

Bensheim.Am Sonntag (22.) feiert die Michaelsgemeinde das Erntedankfest. Im Gottesdienst kommt die Kantate „Brich dem Hungrigen dein Brot“ von Bach zur Aufführung. Kantorei, Orchester und Solisten werden diese prächtige Musik, die Bach besonders farbig mit Streichern, Oboen und Blockflöten besetzt hat, unter Leitung von Konja Voll musizieren.

Nach dem festlichen Gottesdienst werden die Erntegaben zugunsten des Kinderheimes in Padilha / Brasilien gegen eine Spende abgegeben.

Seit vielen Jahren unterstützt die Michaelsgemeinde diese Einrichtung, die sich um Straßenkinder und um Kinder aus zerrüttenden Familien kümmert. In diesem Jahr wird die Michaelsgemeinde die Renovierung der Zimmer des Gebäudes für die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren unterstützen. Zurzeit werden 70 Kinder und Jugendliche in dem Heim betreut. In der Filiale in Taquara sind 30 Kinder untergebracht, darunter viele Babys und Kleinkinder.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem Frühschoppen ins Gemeindehaus eingeladen, die Kindergottesdienstkinder werden für das leibliche Wohl sorgen. Am Samstag, 21. September, können von 11 bis 13 Uhr Erntegaben im Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, abgegeben werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019