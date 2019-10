Erntedankfest in Schönberg

Schönberg.Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt ein zu Erntedank für Sonntag (6.) um 10 Uhr in den Gemeindesaal, Am Rosengrund 11.

Nach einer Feier des Gottesdienstes mit Prädikantin Andreas-Sillus bleibt man zusammen zu (selbst gekochter) Suppe und Imbiss. Dazu gibt es im Rahmen einer Gemeindeversammlung Informationen zur künftigen Kooperation mit Gronau/Zell ab dem 1. Januar 2020. Ein Bericht zum baldigen Abschluss der Sanierungsmaßnahmen an der Marienkirche und zu Allgemeinem aus dem Gemeindeleben ist vorbereitet. Dazu sind auch Ideen und Vorschläge aus der Gemeinde willkommen.

Pfarrerin Uta Voll und der Kirchenvorstand sind vorbereitet und freuen sich über zahlreiche Besucher und Gäste zur Erntedankfeier.

In der Woche darauf, am 11. Oktober um 17 Uhr, findet, wie gewohnt, die Familienkirche am Freitag mit Katja Folk statt. Thema: Schöpfung. red

