Eröffnungsfest am Hochstädter Haus

Hochstädten.Der Förderverein Heimatpflege Hochstädten lädt am Wochenende vom 17. bis zum 19. Mai zur Eröffnung des Hochstädter Hauses ein. Der Veranstaltungsraum im Obergeschoss ist fertiggestellt und wird mit der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag (17.) eingeweiht. Rund 180 geladene Gäste, die allesamt das Projekt unterstützt haben, können sich auf eine unterhaltsame Show und den anschließenden Umtrunk freuen.

Der Dorfladen im Hochstädter Haus lädt tags darauf (18.) zu einem langen Samstag von 8 bis 16 Uhr ein. Ab 10 Uhr sind die Stände von mehr als 15 regionalen Lieferanten geöffnet. Diese informieren über ausgewählte Produkte von der Bergstraße, aus dem Odenwald, der Pfalz sowie über außergewöhnliche Spezialitäten, die verkostet werden können.

Das Angebot umfasst unter anderem verschiedene Knödelprodukte, eingelegtes Gemüse, Wurst- und Backwaren, Naturprodukte wie Traubenkernmehl, Bergsträßer und Pfälzer Weine sowie diverse Tee- und Senfsorten. Für Vegetarier und Veganer interessant sind Jackfrucht-Gerichte.

Am Abend sorgt ab 20 Uhr die Bensheimer Band Legends of Life (LOL) auf der neuen Bühne für Stimmung. Kaum an den Start gegangen, ist „LOL – die Band“ fester Bestandteil der Bergsträßer Musikszene. Die Mischung aus Spielfreude und Können, aus treibendem Rhythmus, sattem Bläsersound und Gesang kommt an.

Das gilt auch für den Stilmix der elf Musiker: Soul und Rhythm and Blues bilden den Schwerpunkt, aber auch Highlights der Pop- und Rockmusik von den Sechzigern bis in die Gegenwart werden eingebaut. Der Eintritt ist frei.

Beim Familientag am Sonntag (19.) warten zahlreiche Attraktionen auf die Besucher. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Bergstraße wird eine etwa einstündige Führung ab 11 Uhr für Familien angeboten, die rund um das Hochstädter Haus Wissenswertes über das alte Bergwerk, Steine, Mineralvorkommen und Fledermäuse vermittelt.

Rundflüge mit Helikopter

Ab 14 Uhr gibt es geführte Pferdespaziergänge, Spiel- und Bastelangebote sowie einen Beauty-Workshop für Jugendliche. Ein Frühschoppen wird vom Chor „Swinging Auerbach“ und weiteren Projektchören unter Leitung von Margit Pöhlert ab 10.30 Uhr musikalisch gestaltet. Der Frauenchor Reichenbach unterhält um 14.30 Uhr mit klassischen Odenwälder Liedern und modernen Songs.

Ein Highlight sind die Helikopter-Rundflüge mit unvergesslichen Ausblicken auf Bensheim, Hochstädten, Fürstenlager und Auerbacher Schloss. Start ist auf einer Wiese, zu der ein Shuttledienst eingerichtet wird. Tickets für den Sieben-Minuten-Rundflug können über die Homepage der Heli Transair Egelsbach gebucht werden oder über den Link auf der Homepage des Fördervereins Heimatpflege Hochstädtern: www.hochstaedter-haus.de

Ein Lagerfeuer, das von der Musikschule Bensheim mit Gitarrenmusik umrahmt wird, sorgt ab 17.30 Uhr dann für einen stimmungsvollen Ausklang des Eröffnungswochenendes. gs

