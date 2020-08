Eröffnungskonzert der Orgelwochen

Bensheim.Am Donnerstag (3.) starten die 22. Bensheimer Orgelwochen mit einer selten zu hörenden Klangkombination: Die Brüder Christian und Daniel Wolf stellen mit Klarinette und Orgel eine außergewöhnliche Besetzung vor.

Und so sind in dem Konzert, das um 20 Uhr in der Michaelskirche beginnt, Arrangements und Werke zu hören, die den Zusammenklang der beiden so unterschiedlichen Instrumente besonders zur Geltung bringen.

Barock und Klezmer

Der musikalische Bogen spannt sich von Kompositionen aus Renaissance und Barock mit Werken von John Dowland und Georg Friedrich Händel bis hin zu Klezmerstücken. Beide Musiker werden auf ihrem jeweiligen Instrument auch improvisieren.

Die beiden Brüder konzertieren seit 2001 gemeinsam und gastieren mit ausgefallenen Programmen bei Konzertreihen wie den Aachener Domkonzerten, den Maulbronner Klosterkonzerten, dem Hohenloher Kultursommer, dem Festival OrgelPLUS Bottrop sowie bei zahlreichen Orgel- und Kirchenkonzerten in ganz Deutschland.

Anmeldung kein Muss

Eine Voranmeldung für dieses Konzert ist nicht notwendig. Die Platzanzahl in der Michaelskirche ist coronabedingt allerdings begrenzt. Wer sicher gehen möchte, kann sich telefonisch anmelden, entweder im Gemeindebüro (Telefonnummer 06251/69237) oder bei Eva-Maria Weber (0172/6239856).

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.08.2020