Eröffnungskonzert mit Streichquartett

Bensheim.Zum Auftakt der neuen Konzertsaison der Kunstfreunde Bensheim spielt am heutigen Abend (15.) um 20 Uhr das Novus String Quartet aus Südkorea im Parktheater. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 an der Korea National University of Arts zählt das Novus String Quartet zu den bedeutendsten Kammermusikensembles in Korea.

In Europa sorgten die Musiker erstmals 2012 für Furore, als sie beim renommierten ARD-Musikwettbewerb den 2. Preis in der Kategorie Streichquartett errangen. Seither füllt das Quartett die internationalen Konzertsäle und begeistert Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Auf dem Programm heute Abend steht unter anderem Schuberts berühmtes Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“. Vor dem Konzert laden die Kunstfreunde ab 19 Uhr zu einem Sektempfang ein, mit dem nicht nur die neue Saison eröffnet, sondern auch der 70. Geburtstag des Vereins gefeiert wird. red

