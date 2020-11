Ersatzunterlagen im Bürgerbüro

Bensheim.Wer Briefwahlunterlagen beantragt, aber nicht erhalten hat, kann sich am Wahltag (15.) von 8 bis 15 Uhr im Bürgerbüro melden, Telefon 06251/58263-24, oder -25, -26) und Ersatzunterlagen erhalten. In jedem Fall muss man bis spätestens 15 Uhr persönlich im Bürgerbüro erscheinen, teilte die Verwaltung am Freitag mit.

Wer seine ausgefüllten Unterlagen abgeben möchte, dem wird empfohlen, dies im Rathaus oder im Bürgerbüro zu tun, spätester Zeitpunkt am Sonntag ist 18 Uhr. Im Bürgerbüro können die ausgefüllten Wahlbriefe von 8 bis 15 Uhr abgegeben werden, nach 15 bis 18 Uhr dann über den Briefkasten, heißt es abschließend. ps

