Erschütternde Momente in Yad Vashem

Bensheim.Gemeinsam mit ihren israelischen Austauschpartnern von der Ironi Hey High School in Haifa haben 17 Schüler des Goethe-Gymnasiums Bensheim zwölf Tage lang Israel bereist und die zentrale Gedenkstätte für den Holocaust „Yad Vashem“ besucht. Im dortigen „Tal der verlorenen Gemeinden“ versammelte sich die Gruppe vor den Namen der Orte aus dem Kreis Bergstraße, um danach über die „Halle der Erinnerung“ und das „Children-Memorial“, in dem der 1,5 Millionen ermordeten jüdischen Kinder gedacht wird, zum Rundgang durch die Holocaust-Dokumentation zu gehen.

„Welche Stationen waren für euch besonders emotional?“ Diese Frage stellte die pädagogische Begleiterin der Gedenkstätte anschließend jedem einzelnen Besucher. „Das war ein selbstgesticktes weißes Babylätzchen mit dem Wort „Liebling“ in roter Farbe, das einem Vater als Einziges von seiner Familie blieb“, erzählte einer der Schüler erschüttert – es sind diese persönlichen Dinge, die das Museum zu einem Ort des individuellen Erlebens und Gedenkens machen.

Ein Kopf stehendes Haus

Die jungen Bensheimer begingen den Pfad vom idyllischen Vorkriegsleben im „Städtl“ durch die Abgründe des „Tausendjährigen Reiches“ mit der Vernichtung von über sechs Millionen europäischen Mitbürgern zur Aussichtsplattform über das Tal bei Jerusalem, wo der Blick sich weitet und die Belastung der vorherigen Stunden etwas abfallen kann.

Auf dem Weg zum Grab von Theodor Herzl auf dem zentralen Staatsfriedhof von Israel passiert die Gruppe eine Gedenkstätte in Form eines auf dem Kopf stehenden Hauses. „Seltsam, so etwas auf einem Friedhof“, kommentiert ein Schüler – aber die israelische Lehrerin erklärt, dass es an die Überlebenden des Holocausts erinnert, die im Unabhängigkeitskrieg gestorben sind und keine Nachkommen haben.

Die Schüler kannten sich bereits vom Austausch im letzten Herbst in Deutschland. Hier hatte man sich in Berlin ebenfalls mit der gemeinsamen Geschichte beschäftigt und konnte so in Israel ein Resümee der beiden Begegnungen ziehen. Die belastende Vergangenheit tat dem gegenseitigen Verständnis und der Stimmung allerdings weder in Deutschland noch in Israel einen Abbruch.

„Tolle Zeit verbracht“

„Wir haben uns seit dem ersten Treffen in Bensheim gut verstanden und hier wieder eine tolle Zeit miteinander verbracht“, darüber sind sich die „Goethis“ einig. Sie konnten nicht nur israelische Familien und die Schule kennenlernen, sondern zusätzlich auch das Land mit seinen kulturellen Höhepunkten erleben.

In Jerusalem waren Grabeskirche, Klagemauer und Tempelberg (mit Omar-Moschee und Al-Aqsa-Moschee, die von Nicht-Muslimen jedoch nicht besucht werden dürfen) die Höhepunkte eines Tages. Eine direkte Verbindung zur Heimatregion fand die Gruppe im Garten Gethsemane mit dem Grab der hessischen Prinzessin Elisabeth in der russisch-orthodoxen Kirche. Die Schüler begaben sich auf die „Spuren des Christentums“ auf dem Berg der Seligpreisungen in Nazareth und in Capernaum. Der Fundort der ältesten Bibelhandschriften, Qumran, wurde ebenso erwandert wie das Tal „David Nahal“ in der Oase En Gedi.

Zum Besuch der Festung Massada machte sich die Hälfte der Gruppe noch im Dunkeln auf den Weg, um den Sonnenaufgang 400 Meter über dem Toten Meer zu erleben. Der andere Teil der Gruppe bevorzugte die Seilbahn, um den Schauplatz des Selbstmordes von über 900 Freiheitskämpfern zu erkunden.

Ein Bad im Toten Meer, der Besuch der Coral-World in Eilat und das landschaftlich eindrucksvolle Timna Valley rundeten die Austauschfahrt ab, die von Eva Schmitt und Heinz Löffler betreut worden war. red

