Anzeige

Bensheim. Die Sparkasse baut Altlasten ab - allerdings nicht im finanziellen Sinn. An der Ecke Neckarstraße/Rinnentor legt ein Bagger seit Anfang der Woche den ehemaligen Baustoffhandel Mohr in Schutt und Asche. Der Abriss ist notwendig und gleichzeitig der erste nach außen hin sichtbare Schritt zur Neugestaltung der Hauptstelle des Geldinstituts.

25 Millionen Euro investiert die Sparkasse wie berichtet in das Großprojekt. In einem Architektenwettbewerb hatte ein interessanter Ansatz das Rennen gemacht: Das alte Gebäude bildet dabei den Kern, um den herum sich mit heller und freundlicher Fassade der Neubau erstrecken wird. Das Haus wächst dadurch moderat in Richtung Bahnhofstraße (Hotel Bacchus) und zwangsläufig deutlicher entlang der Neckarstraße.

Der Haupteingang der Geschäftsstelle wird nach der Fertigstellung - quasi um die Ecke - in die Neckarstraße verlagert. Die denkmalgeschützte Villa an der Rodensteinstraße, in der ein Immobilienmakler residierte, wird in den Originalzustand versetzt und an das Haupthaus angebunden. Einziehen soll dort das Immobiliencenter der Sparkasse. dr