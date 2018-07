Anzeige

Bensheim.Die Energiewende soll auch in Bensheim gelingen. Der örtliche Energieversorger spielt laut GLB dabei eine wichtige Rolle. Bei Investitionen in neue Anlagen, bei der Förderung von Projekten, den E-Ladestationen in Bensheim und als Partner der Stadt bei der Energiemesse bestehe schon ein großes Engagement. Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) besucht im Rahmen ihres Sommerprogramms die GGEW AG.

Die Grünen wollen sich informieren über das Thema Ausbau der regenerativen Energie und besonders über die Frage, wann und wie ein zukunftsweisendes Projekt eines komplett autarken Wohngebietes in Bensheim Wirklichkeit wird.

Nächstes Thema ist die Energieeinsparung, da der zweite Schritt der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED vom Parlament bereits beschlossen wurde. Die grünen Stadtverordneten wollen sich informieren, wie der Ausbau vorankommt und welche LED mit Blick auf Insektenfreundlichkeit und Minimierung der Lichtverschmutzung jetzt zum Einsatz kommen, auch auf dem eigenen Firmenparkplatz.