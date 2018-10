Erst Maintower, dann in die neue Altstadt

Bensheim.Bei goldenem Oktoberwetter starteten 53 Angehörige des Jahrgangs 1938 und Gäste im vollbesetzten Bus kürzlich nach Frankfurt. Sprecher Diether Beck begrüßte die Teilnehmer und wünschte einen schönen Tag.

Beeindruckt von den Außenbezirken mit ihren Hochhäusern und dem Bankenviertel, war das erste Ziel der 200 Meter hohe Maintower. Dieser wurde von 1996 bis 1999 im Neorenaissance-Stil erbaut und am 28. Januar 2000 eingeweiht. Der Maintower ist mit 56 Etagen und 1090 Treppenstufen bis zur Turmspitze zurzeit das viertgrößte Hochhaus in Deutschland. Die Fahrzeit im Aufzug beträgt 45 Sekunden bis zur Aussichtsplattform. Oben angekommen, bot sich den Besuchern ein faszinierender Blick auf Frankfurt und Umgebung.

Nächste Anlaufstelle war die Neue Altstadt, die kürzlich mit einem dreitägigen Fest eingeweiht wurde. Hier hatten die Jahrgängler genügend Zeit, um die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und malerischen Perspektiven in eigener Regie zu erkunden. 35 Häuser, davon 15 originalgetreue Rekonstruktionen und 20 Neubauten im historischen Stil, bilden das lebendige neue Stadtviertel zwischen Dom, Römerberg und Braubachstraße.

Rund 60 Wohnungen, über 300 Geschäfte, Restaurants, Cafés und Museen bieten viel Raum zum Entspannen, Genießen und Entdecken. Zentraler Platz ist der Hühnermarkt mit dem bekannten Stoltze-Brunnen.

Abschluss in Sachsenhausen

Das 1895 zu Ehren des berühmten Frankfurter Dichters errichtete Denkmal ist im Zuge des Wiederaufbaus der Altstadt an seinen historischen Standort zurückgekehrt. Bekanntestes Gebäude ist die „Goldene Waage“, ein Renaissance-Fachwerkhaus mit Erdgeschoss aus Mainsandstein und aufwendigen Verzierungen an der Fassade.

Gemütlicher Abschluss des erlebnisreichen Tages war in Sachsenhausen beim Äppelwoi Dauth-Schneider. Bei netten Gesprächen, deftigen Speisen, Äppelwoi und Äppelmost ließ man es sich gutgehen, bevor die Heimfahrt angetreten wurde.

Der Dank für diesen gelungenen Ausflug nach Frankfurt ging an Sprecher Diether Beck mit Team für die Vorbereitung und Durchführung sowie an Ria Mohr, die mit Wein und Federweißem dafür sorgte, dass die Kehlen nicht trocken blieben und an Willi Kindinger für die Bereitstellung des Frühstücks. red

