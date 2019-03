Erst Wanderung, dann Versammlung

Auerbach.Bevor sich der Odenwaldklub Auerbach am Sonntag, 24. März, zur diesjährigen Hauptversammlung trifft, geht es an diesem Sonntag (17.) erst einmal auf eine kleine Wanderung vorbei am Schönberger Kreuz. Per Bahn und Bus fährt die von Erika Wittig geführte Wandergruppe nach Schönberg. Über einen bequemen Höhenweg geht es nach Bensheim und nach Wahl endet die Wanderung dort oder wird verlängert bis Auerbach (Gehzeit eineinhalb oder zwei Stunden). Treffpunkt zum Start ist um 13.40 Uhr am Bahnhof in Auerbach oder um 14 Uhr am Busbahnhof in Bensheim. Gemeinsames Kaffeetrinken findet nach Absprache statt.

Zur Hauptversammlung eine Woche später treffen sich die Mitglieder um 13.30 Uhr zu einem kleinen Spaziergang vom Alten Rathaus aus zum Fürstenlager, von wo sie, geführt von Anneliese und Ludwig Koob, in einem Rundgang zum Bürgerhaus Kronepark gehen. Dort findet ab 15 Uhr die Jahreshauptversammlung statt.

Die Mitglieder werden informiert über Finanzen des Vereins und Aktivitäten des Vorstands aus dem vergangenen Jahr. red

