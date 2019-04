Erste Berufsmesse an der Scholl-Schule

Bensheim.Abitur, Studium, Beruf? Wie könnte es nach dem Abitur weitergehen? Beispielhafte Fragen, die sich Schüler der gymnasialen Oberstufe stellen. Diese Fragen sind bei den heutzutage so breitgefächerten beruflichen Möglichkeiten berechtigt. Der Eindruck, sich in einem regelrechten Dschungel der verschiedenen Optionen zu bewegen, kann daher schnell gewonnen werden. Um den Schüler einen Überblick zu ermöglichen und sie bei ihrer eigenen Berufsfindung zu unterstützen, führt die Geschwister-Scholl-Schule für 270 Schüler am Freitag, 5. April, ihre erste hausinterne Studien- und Berufsorientierungsmesse „Q-(Vadis)“ durch.

Die Idee der Messe ist in Gesprächen der Schulleitung mit dem Rotary Club Bensheim – Südliche Bergstraße entstanden. Dieser sieht in der Messe die Chance, mit der rotarischen Kernkompetenz des Berufsdienstes, die Schüler auf aktuelle berufliche Entwicklungen vorzubereiten. Die „Q-(Vadis)“ steht unter der Schirmherrschaft von Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße, der die Messe als große Chance sieht, die Schüler bei der heutzutage schweren Berufsfindung zu unterstützen. „Die Q-(Vadis) ist der ideale Weg, den jungen Menschen ihre Perspektiven in der Berufswelt aufzuzeigen. Sie können sich sowohl über Studien- als auch über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und das in einem ihnen bekannten Umfeld.“

Individuelle Beratung

Eine solche Messe sei besonders für eine kooperative Gesamtschule wichtig, die schulintern gute Aufstiegschancen biete und viele verschiedene Abschlüsse vergibt. Der Vorteil für die Firmen liege in der individuellen Beratung der Schüler. Des Weiteren könnten sie Ausbildungsplätze direkt Interessierten anbieten.

Die Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Schule, Angela Lüdtke, sieht die „Q-(Vadis)“ auch unter dem Aspekt der fehlenden Fachkräfte als sehr positiv. „Die Messe bietet eine gute Möglichkeit, sich direkt in der Schule nicht nur mit möglichen Universitäts-Studiengängen auseinanderzusetzen, sondern auch berufliche Felder zu entdecken, die über andere Wege erreichbar sind.“

Da mittlerweile in vielen Berufen in Handwerk und Industrie sowie im Dienstleistungs-Sektor Fachkräfte fehlen, sei diese Messe ebenfalls ein Beitrag dazu, anspruchsvolle Berufsausbildungen in den Blick zu nehmen. Dass dies in der Vielfalt in der Schule selbst möglich werde, sei außerordentlich erfreulich, so Lüdtke. „Ich danke dem Rotary-Club Bensheim – Südliche Bergstraße dafür, das ermöglicht zu haben sowie für den großen Einsatz bei der Realisierung.“

Firmen, Hochschulen, Handwerk

Herzstück der Messe sind intensive Kleingruppengespräche mit Firmen, Organisationen und Hochschulen der Region, bei denen die Jugendlichen, ihren persönlichen Neigungen entsprechend, ihr Gegenüber auf Herz und Nieren erkunden können. Außerdem bietet die Messe durch Vorträge die Möglichkeit, bisher unbekannte Berufsfelder zu entdecken. Abgerundet wird das Angebot durch zwölf Stände, an denen sich die Schüler weitergehend informieren können.

Der Mix aus Firmen, Hochschulen, öffentlichen Dienstleistern, dem Handwerk und gemeinnützigen Organisationen birgt die Möglichkeit, Ordnung in den Arbeitsmarkt-Dschungel zu bringen. red

