Erste Fahrt am 12. August

Bensheim.Bei der Parkinson Selbsthilfegruppe Bensheim beginnen in Kürze wieder die Aktivitäten.

Am Mittwoch, 12. August, wird zunächst die aufgrund der Corona-Pandemie im April abgesagte Halbtagsfahrt zum Orchideencafé in Birkenau-Hornbach nachgeholt. Dafür steht neben der Bildung von Fahrgemeinschaften ein Bus mit 23 Plätzen zur Verfügung, der um 14.30 Uhr am Bahnhof Bensheim abfährt. Es wird ein Entgelt für diese Fahrt erhoben, heißt es in der Ankündigung der Selbsthilfegruppe.

Anmeldungen sind kurzfristig bei der Vorsitzenden Ingrid Hofmann (Tel. 06251/53319 oder E-Mail an i.hofmann51@gmx.de) möglich.

Am Mittwoch, 19. August, startet auch wieder die beliebte Gruppengymnastik im Pfarrzentrum Sankt Georg in Bensheim. Es werden Gruppen für jeweils 45 Minuten um 10 Uhr und um 11 Uhr gebildet. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Beim Besuch sind besondere Hygieneregeln zu beachten. Auch ist ein Handtuch mitzubringen, teilt die Selbsthilfegruppe mit. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020