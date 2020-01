Erste Familienkirche im neuen Jahr

Bensheim.Zur ersten Familienkirche im neuen Jahrzehnt lädt die Evangelische Kirchengemeinde Schönberg Wilmshausen am Freitag, 17. Januar, um 17 Uhr in das Gemeindehaus am Rosengrund ein. Thema ist die Jahreslosung für 2020 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“.

Gebete, Lieder und Geschichten

Wie das ausgeht, können kleine und große Zuhörer am Freitag erleben. Wie immer gibt es Elemente zum Mitmachen bei Gebeten, Liedern und der Geschichte. Jeder darf mitgestalten, aber keiner muss.

Im Sinne der Familie Gottes sind alle Interessierten eingeladen – egal ob Groß oder Klein, evangelisch, katholisch oder auf der Suche.

Im Anschluss sind alle eingeladen, zu einem einfachen Abendessen beisammen zu bleiben. red

