Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet am Sonntag, 20. Oktober, von 9 bis 13.30 Uhr ein Notfallseminar mit Schwerpunkt Säugling/Kleinkind an. Der Kurs richtet sich an alle, die sich für das Thema Erste Hilfe bei Kindernotfällen interessieren und das Wichtigste in kompakter Form erlernen möchten.

Kurzinhalte: Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislaufstillstand inklusive praktischer Übung der Wiederbelebung an Säuglings- und Kinderphantom, Fieberkrampf, Fremdkörper in den Atemwegen, Vergiftungen und Verletzungen. red

