Erste Hürde fürs Prädikat genommen

Auerbach.„Alle Voraussetzungen zur turnusmäßigen Überprüfung des Prädikats Luftkurort durch das Regierungspräsidium Kassel wurden in enger Abstimmung mit dem Kur- und Verkehrsverein erfüllt“, informierte Ortsvorsteher Robert Schlappner in der Ortsbeiratssitzung am Montag. Damit hat Auerbach die erste Hürde für die Beibehaltung des Prädikats Luftkurort gemeistert.

Positives Ergebnis

Die zur Beurteilung der aktuellen Leistungsstufe geforderten Erhebungsbögen beinhalteten neben allgemeinen Daten, Angaben zu klimatischen und lufthygienischen Voraussetzungen, Unterkunftsmöglichkeiten, medizinischen Voraussetzungen, Sehenswürdigkeiten und Erholungseinrichtungen sowie zusätzlich statistische Angaben und Informationen zu Auerbach.

„Die Unterlagen wurden rechtzeitig eingesandt und kamen mit einem positiven Ergebnis zurück“, so Schlappner.

Klimagutachten fehlt noch

Noch gibt es für Auerbach allerdings keinen Grund zu ungeteilter Freude. Es fehlen bislang ein bioklimatisches Gutachten sowie ein Luftqualitäts-Gutachten. Beide werden im kommenden Monat vom Deutschen Wetterdienst in der Darmstädter Straße und im Fürstenlager durchgeführt.

Gemessen werden Grobstaub und Stickstoffdioxid im Verkehrszentrum und im Kurgebiet von Auerbach. Zusätzlich wird in der Ortsmitte Feinstaub gesammelt.

Das ganze Procedere dauert mindestens 52 Kalenderwochen, so dass mit der Beendigung der aufwendigen Messungen frühestens Ende 2021 zu rechnen ist.

Nach Vorlage aller erforderlichen Gutachten, wird unter Beteiligung des Hessischen Tourismusverbandes und der regionalen Tourismusorganisation eine Ortsbesichtigung in Auerbach durchgeführt.

Entscheidung erst 2023

Die abschließende Entscheidung obliegt dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Schlappner: „Voraussichtlich bis 2022/23 müssen wir uns in Geduld üben.“

Hintergrund: Im August 1955 wurde Auerbach, dem größten Stadtteil von Bensheim, das Prädikat „Luftkurort“ – dem einzigen an der Bergstraße – verliehen. Im Jahr 2010 wurde die Auszeichnung für zehn weitere Jahre durch den hessischen Fachausschuss bestätigt. gs

