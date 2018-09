Erste Winzerfest-Bilanz

Bensheim. Das Winzerdorf am Samstagabend? Kein Lieblingsplatz für Zeitgenossen, die es nicht ganz so kuschelig mögen. Selbst wer zu später Stunde Standschwierigkeiten hatte, wurde durch den Massenauflauf auf den Beinen gehalten. „Das habe ich selten so voll gesehen“, kommentierte Organisator Thomas Herborn und meinte damit nicht den Promillepegel einzelner Besucher.

Am Sonntag herrschte vor allem rund um den Festzug ordentlich Betrieb, aber auch mit dem abendlichen Zuspruch zeigte sich der ausrichtende Verkehrsverein am Montag in einer ersten Bilanz zufrieden. Beim routinemäßigen Treffen mit Vertreten der Sicherheitskräfte und Hilfsorganisationen herrschte dann auch entspannte Stimmung. „Im Großen und Ganzen gab es, vor allem mit Blick auf die Menge an Menschen, keine größeren Zwischenfälle“, erklärte der zuständige Dezernent Adil Oyan.

Der Sicherheitsdienst wurde zu einigen kleineren Schlägereien gerufen, in der Nacht zu Sonntag kam es zudem zu einer Auseinandersetzung vor der Sparkasse mit mehreren Beteiligten. Security und Polizei waren nach Auskunft von Marcus Pabst zügig vor Ort und konnten eingreifen. „Das ging meinen Erkenntnissen nach ohne schlimmere Verletzungen ab“, so der Chef des Sicherheitsdienstes - was von Polizeihauptkommissar Matthias Groh bestätigt wurde. dr

Bericht in der Dienstagausgabe

