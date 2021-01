Erster digitaler Kindergottesdienst

Bensheim.Die evangelische Stephanusgemeinde lädt für Sonntag (24.) um 10.30 Uhr zum ersten Kindergottesdienst in diesem Jahr ein. Alle Kinder ab drei Jahren sind eingeladen, sich dieses Mal in eine Videokonferenz mit dem Kindergottesdienst-Team einzuwählen.

Gemeinsam Geschichten hören, beten, reden, lachen und basteln, das funktioniert auch digital. „Wir halten Abstand und bleiben in Kontakt“: Unter diesem Motto steht der erste digitale Kindergottesdienst der Gemeinde. Thema ist die Jahreslosung „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Das Kindergottesdienst-Team bittet, die Kinder per Mail an das Gemeindebüro bis Donnerstag (21.) anzumelden (Mail buero@stephanusgemeinde.de). Die Zugangsdaten zum Video-Chat werden den Familien dann per E-Mail zugesandt. red

